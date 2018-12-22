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    Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны.

    С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

    Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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