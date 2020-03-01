Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Кенгерли Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.