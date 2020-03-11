Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.