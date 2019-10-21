Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.