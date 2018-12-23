Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.