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    Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны.

    С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, Мунджуглу Товузского района.

    Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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