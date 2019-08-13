Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.