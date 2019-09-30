Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.