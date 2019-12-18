Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Ферехли, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.