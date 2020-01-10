Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.