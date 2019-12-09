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Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.

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