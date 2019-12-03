Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района и в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.