Армяне нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Асрик Джырдахан Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.