Армяне нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскепар Ноемберянского района, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ашагы Аскипара Газахского района и Асрик Джырдахан Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.