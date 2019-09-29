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Армяне нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

​Армяне нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
© report.az

Подразделения вооруженных сил Армении, снайперские винтовки в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Чинари и Айгедзор Бердского района, Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района.

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