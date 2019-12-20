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Армяне нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки

Армяне нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и в селе Беркабер Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

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