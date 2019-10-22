Армяне нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Бердского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гаймаглы Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Юсифджанлы Агдамского района, Карвенд, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.