​Армяне нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.