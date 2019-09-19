Армяне нарушили режим прекращения огня 19 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, снайперские винтовки в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.