Армяне нарушили режим прекращения огня 19 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Ферехли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Сарыджалы, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.