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Армяне нарушили режим прекращения огня 18 раз за сутки

Армяне нарушили режим прекращения огня 18 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 миллиметровые минометы (8 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Абдинли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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