Армяне нарушили режим прекращения огня 16 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 16 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селax Чинари Бердского района, Джил Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.