Армяне нарушили режим прекращения огня 16 раз за сутки

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 16 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Вазашен и на безымянных высотах Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.