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    Армяне нарушили режим прекращения огня 16 раз за сутки

    Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 16 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селе Вазашен и на безымянных высотах Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.

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