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    Армяне нарушили режим прекращения огня 114 раз за сутки

    Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с позиций, дислоцированных на безымянных высотах Ходжавендского и Физулинского районов
    © Report.az

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 114 раз. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер Иджеванского района, Чинари, Айгепар, Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гызылхаджылы Газахского района, в селе Агбулаг и на безымянных высотах Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Мерзили, Гарагашлы Агдамского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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