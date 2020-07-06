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ВС Армении нарушили перемирие, используя крупнокалиберное оружие

ВС Армении нарушили перемирие, используя крупнокалиберное оружие Ответным огнем обстрел противника был подавлен
Нагорно-карабахский конфликт
6 июля 2020 г. 09:37
ВС Армении нарушили перемирие, используя крупнокалиберное оружие

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 57 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке Armenians fire at Azerbaijani positions 57 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər iriçaplı silahlardan istifadə etməklə atəşkəsi pozub

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