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Армяне нарушили перемирие 35 раз за сутки

Армяне нарушили перемирие 35 раз за сутки Армянская сторона нарушила режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы
Нагорно-карабахский конфликт
10 августа 2020 г. 09:45
Армяне нарушили перемирие 35 раз за сутки
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Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Defense Ministry: Armenia shells ceasefire 35 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 35 dəfə pozdu

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