​Армяне нарушили перемирие 25 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Мунджуглу, Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.