Армяне нарушили перемирие 25 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селe Агбулаг Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Гейарх Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.