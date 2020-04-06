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Армяне нарушили перемирие 24 раза за сутки

Армяне нарушили перемирие 24 раза за сутки

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Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

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