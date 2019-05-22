Армяне нарушили перемирие 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Кемерли Газахского района и в селе Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.