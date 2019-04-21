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Армяне нарушили перемирие 22 раза за сутки

​Армяне нарушили перемирие 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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