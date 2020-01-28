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Армяне нарушили перемирие 21 раз

Армяне нарушили перемирие 21 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Беркабер Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

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