​Армяне нарушили перемирие 18 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Кенгерли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.