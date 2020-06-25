МИД: Армяне намеренно совершают поджоги на оккупированных территориях

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Согласно анализу изображений, полученных посредством спутника Azersky "Азеркосмоса" в результате мониторинга учиненных армянской стороной пожаров на оккупированных территориях Азербайджана, пожары были учинены в селе Гёярх и прилегающих территориях близ оккупированного Тертерского района Азербайджана и линии фронта в направлении позиций Армении. Согласно анализу спутниковых изображений, полученных по сей день, совершенные на данной территория пожары охватывают территорию в 866 гектаров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

"К тому же с начала июня текущего года и по сей день наблюдались широкомасштабные пожары в жилых пунктах Хыдырлы, Сеидли, Сарыджанлы и Юсифджанлы оккупированного Агдамского района, жилого пункта Муганлы Ходжавендкого района, жилых пунктов Ашагы Вейсаллы, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района и жилого пункта Горадиз. В результате совершенного армянской стороной этого экологического террора территория распространения пожара охватила 2 422 гектаров. В настоящее время за указанными территории продолжаются ежедневные мониторинги посредством Azersky.

Как видно, Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе совершение поджогов и других действий, наносящих вред окружающей среде.

Военная оккупация азербайджанских территорий носит временный характер, и эти земли будут возвращены под контроль Азербайджана. Захватническая Армения заплатит азербайджанской стороне за нанесенный ущерб и даст правовой ответ за все незаконные действия", - сообщили в МИД.