Армяне из ряда стран едут воевать в Карабах

В Минобороны Армении заявили, что некоторые члены армянской диаспоры за рубежом возвращаются для участия в войне в Нагорном Карабахе.

В Минобороны Армении заявили, что некоторые члены армянской диаспоры за рубежом возвращаются для участия в войне в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что сотни людей из США и Аргентины уже прибыли в Армению для прохождения военной подготовки.

Многие приехали в Армению из Ливана, где проживает около 140 тысяч армян. Около 10 ливанских армян уже прошли подготовку.

Депутат ливанского парламента и лидер "Дашнакцутюн" в Ливане Акоп Пакрадунян сказал, что в Армению уехали 20 армян.

Отметим, что один из наемников - оперный певец Кеворк Хаджаян, прибывший из города Анджар погиб.