О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армяне из ряда стран едут воевать в Карабах

Армяне из ряда стран едут воевать в Карабах В Минобороны Армении заявили, что некоторые члены армянской диаспоры за рубежом возвращаются для участия в войне в Нагорном Карабахе.
Нагорно-карабахский конфликт
1 ноября 2020 г. 20:38
Армяне из ряда стран едут воевать в Карабах

В Минобороны Армении заявили, что некоторые члены армянской диаспоры за рубежом возвращаются для участия в войне в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сотни людей из США и Аргентины уже прибыли в Армению для прохождения военной подготовки.

Многие приехали в Армению из Ливана, где проживает около 140 тысяч армян. Около 10 ливанских армян уже прошли подготовку.

Депутат ливанского парламента и лидер "Дашнакцутюн" в Ливане Акоп Пакрадунян сказал, что в Армению уехали 20 армян.

Отметим, что один из наемников - оперный певец Кеворк Хаджаян, прибывший из города Анджар погиб.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bir sıra ölkələrdəki ermənilər döyüşmək üçün Dağlıq Qarabağa gəlib

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
26 октября 2020 г. 19:19
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
26 октября 2020 г. 13:19
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
27 октября 2020 г. 22:30
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi