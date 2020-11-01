Армяне из ряда стран едут воевать в Карабах

В Минобороны Армении заявили, что некоторые члены армянской диаспоры за рубежом возвращаются для участия в войне в Нагорном Карабахе.
Как передает Report, об этом сообщает
Отмечается, что сотни людей из США и Аргентины уже прибыли в Армению для прохождения военной подготовки.
Многие приехали в Армению из Ливана, где проживает около 140 тысяч армян. Около 10 ливанских армян уже прошли подготовку.
Депутат ливанского парламента и лидер "Дашнакцутюн" в Ливане Акоп Пакрадунян сказал, что в Армению уехали 20 армян.
Отметим, что один из наемников - оперный певец Кеворк Хаджаян, прибывший из города Анджар погиб.