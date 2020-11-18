Армяне исказили наименования сотен населенных пунктов в Карабахе

В предстоящий период перед нами стоит задача по возвращению исконных названий сотен населенных пунктов

"Армянские вандалы не ограничились разрушением наших исторических памятников, кладбищ, населенных пунктов в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Они переименовали под армянский лад и ряд населенных пунктов".

Об этом Report сказал председатель Топонимической комиссии Милли Меджлиса Иса Габиббейли.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе и прилегающих районах число населенных пунктов, наименования которых подверглись искажению и были представлены армянскими вандалами в ложном виде, превышает 200:

"По законодательной инициативе Верховного главнокомандующего были предприняты первые шаги по возвращению наименований нескольких сел, освобожденных от оккупации. Но в предстоящий период перед нами стоит задача по возвращению исконных названий сотен населенных пунктов".