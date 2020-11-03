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Армяне до сих пор выпустили по Тертеру 15 700 снарядов

Армяне до сих пор выпустили по Тертеру 15 700 снарядов "В городе жизнь идет своим чередом. Мы не боимся врага. Мы верим в нашу армию. До здравствует Азербайджанская Армия. Карабах – это Азербайджан!"
Нагорно-карабахский конфликт
3 ноября 2020 г. 11:50
Армяне до сих пор выпустили по Тертеру 15 700 снарядов

2 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли территорию Тертерского района Азербайджана артиллерийскому обстрелу.

Об этом сообщает командированный в прифронтовую зону корреспондент Report.

Начиная с 15:40 враг выпустил по поселку Шихарх, селам Газьян и Гапанлы Тертерского района 52 снаряда. Погибших и раненых нет.

Побеседовавший с сотрудником Report житель Тертерского района Физули Гасанов сообщил, что вражеские снаряды разрушили его дом. По его словам, несмотря на это, они не покинули территорию района:

"В городе жизнь идет своим чередом. Мы не боимся врага. Мы верим в нашу армию. До здравствует Азербайджанская Армия. Карабах – это Азербайджан!"

С 27 сентября до 2 ноября подразделения вооруженных сил Армении выпустили по территории района 15 698 снарядов, 17 человек погибли, 54 - ранены.

В результате 915 домов повреждены, полностью разрушены 135 домов, 32 вспомогательных строения, 2 социальных дома, 1 многоэтажное жилое здание, 3 производственных объекта, 11 торговых объектов, 2 административных здания и 2 объекта общепита полностью разрушены.

Кроме того, нанесен урон 64 многоэтажным жилым зданиям, 67 вспомогательным строениям, 25 социальным объектам, 1 памятнику, 8 производственным объектам, 3 объектам водоснабжения, 1 объекту теплоснабжения, 28 торговым объектам, 5 служебным зонам, 17 административным зданиям, 10 могильным плитам.

Фото: Эльчин Мурад

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