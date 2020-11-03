Армяне до сих пор выпустили по Тертеру 15 700 снарядов

"В городе жизнь идет своим чередом. Мы не боимся врага. Мы верим в нашу армию. До здравствует Азербайджанская Армия. Карабах – это Азербайджан!"

2 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли территорию Тертерского района Азербайджана артиллерийскому обстрелу.

Об этом сообщает командированный в прифронтовую зону корреспондент Report.

Начиная с 15:40 враг выпустил по поселку Шихарх, селам Газьян и Гапанлы Тертерского района 52 снаряда. Погибших и раненых нет.

Побеседовавший с сотрудником Report житель Тертерского района Физули Гасанов сообщил, что вражеские снаряды разрушили его дом. По его словам, несмотря на это, они не покинули территорию района:

"В городе жизнь идет своим чередом. Мы не боимся врага. Мы верим в нашу армию. До здравствует Азербайджанская Армия. Карабах – это Азербайджан!"

С 27 сентября до 2 ноября подразделения вооруженных сил Армении выпустили по территории района 15 698 снарядов, 17 человек погибли, 54 - ранены.

В результате 915 домов повреждены, полностью разрушены 135 домов, 32 вспомогательных строения, 2 социальных дома, 1 многоэтажное жилое здание, 3 производственных объекта, 11 торговых объектов, 2 административных здания и 2 объекта общепита полностью разрушены.

Кроме того, нанесен урон 64 многоэтажным жилым зданиям, 67 вспомогательным строениям, 25 социальным объектам, 1 памятнику, 8 производственным объектам, 3 объектам водоснабжения, 1 объекту теплоснабжения, 28 торговым объектам, 5 служебным зонам, 17 административным зданиям, 10 могильным плитам.

Фото: Эльчин Мурад