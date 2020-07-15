О нас
Report Georgia

Армяне атаковали больницу в Товузе в нарушение международных законов

Армяне атаковали больницу в Товузе в нарушение международных законов Гражданские жилые пункты и больницы ни при каких обстоятельствах не могут быть объектом нападения со стороны находящихся в конфликте сторон
Нагорно-карабахский конфликт
15 июля 2020 г. 11:26
Армяне атаковали больницу в Товузе в нарушение международных законов

"Минувшим днем Армения, нарушив 18-ю статью Женевской конвенции, атаковала Товузскую центральную больницу".

Как передает Report, об этом журналистам заявила омбудсман Сабина Алиева.

Омбудсман напомнила, что данная статья гласит, что гражданские жилые пункты и больницы ни при каких обстоятельствах не могут быть объектом нападения со стороны находящихся в конфликте сторон: 

"К сожалению, Армения и на этот раз нарушила международные законы, что мы сейчас наблюдаем".

С.Алиева добавила, что этому выражается категорический протест, об этом в самое скорое время будут проинформированы соответствующие международные структуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenians target hospital in Tovuz region 
Версия на азербайджанском языке Ermənilər beynəlxalq qanunları pozaraq xəstəxananı hədəf alıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

В минобороне Армении признали ранение еще 10 своих военнослужащих
В минобороне Армении признали ранение еще 10 своих военнослужащих
15 июля 2020 г. 11:33
Уничтожена ещё одна огневая точка противника - ВИДЕО
ФотоУничтожена ещё одна огневая точка противника - ВИДЕО
15 июля 2020 г. 09:48
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
15 июля 2020 г. 09:39
В США рассказали об агрессии Армении против Азербайджана
ФотоВ США рассказали об агрессии Армении против Азербайджана
15 июля 2020 г. 08:38
Минобороны: Уничтожен очередной военный объект противника
ВидеоМинобороны: Уничтожен очередной военный объект противника
15 июля 2020 г. 07:36
В Баку прошел митинг в поддержку Национальной армии
ФотоВ Баку прошел митинг в поддержку Национальной армии
15 июля 2020 г. 03:44
Вагиф Даргяхлы: Азербайджанская армия не использовала установки Град
Вагиф Даргяхлы: Азербайджанская армия не использовала установки "Град"
15 июля 2020 г. 03:11
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
15 июля 2020 г. 02:12
ОБСЕ обеспокоена событиями на азербайджано-армянской границе
ОБСЕ обеспокоена событиями на азербайджано-армянской границе
15 июля 2020 г. 01:56
Великобритания призвала положить конец нарушениям прекращения огня
Великобритания призвала положить конец нарушениям прекращения огня
15 июля 2020 г. 01:31

Последние новости

11:55
ВидеоДепутат Ганира Пашаева призвала не верить в дезинформацию Армия
11:33
В минобороне Армении признали ранение еще 10 своих военнослужащих Нагорно-карабахский конфликт
11:26
ВидеоАрмяне атаковали больницу в Товузе в нарушение международных законов Нагорно-карабахский конфликт
11:24
В Азербайджане от коронавируса скончался еще один врач Здравоохранение
11:01
Цена на азербайджанскую нефть снизилась  Энергетика
10:57
Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране В регионе
10:39
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 900 тыс. Другие страны
10:10
ФотоШехиды Азербайджанской армии генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев преданы земле Армия
10:04
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2020) Финансы
10:03
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.07.2020) Финансы
10:00
Число заразившихся COVİD-19 в Узбекистане превысило 14 тыс. В регионе
09:59
Вторая группа российских медиков прибудет в Азербайджан Здравоохранение
09:56
В Грузии число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек В регионе
09:48
ФотоВидеоУничтожена ещё одна огневая точка противника - ВИДЕО Нагорно-карабахский конфликт
09:39
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента