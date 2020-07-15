Армяне атаковали больницу в Товузе в нарушение международных законов

Гражданские жилые пункты и больницы ни при каких обстоятельствах не могут быть объектом нападения со стороны находящихся в конфликте сторон

"Минувшим днем Армения, нарушив 18-ю статью Женевской конвенции, атаковала Товузскую центральную больницу".

Как передает Report, об этом журналистам заявила омбудсман Сабина Алиева.

Омбудсман напомнила, что данная статья гласит, что гражданские жилые пункты и больницы ни при каких обстоятельствах не могут быть объектом нападения со стороны находящихся в конфликте сторон:

"К сожалению, Армения и на этот раз нарушила международные законы, что мы сейчас наблюдаем".

С.Алиева добавила, что этому выражается категорический протест, об этом в самое скорое время будут проинформированы соответствующие международные структуры.