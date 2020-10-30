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Армия Азербайджана ликвидировала очередного армянского военного преступника

Армия Азербайджана ликвидировала очередного армянского военного преступника Азербайджанская Армия продолжает принимать меры против врага
Нагорно-карабахский конфликт
30 октября 2020 г. 10:45
Армия Азербайджана ликвидировала очередного армянского военного преступника
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Азербайджанская Армия продолжает принимать меры против врага.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Попытки противника атаковать на нескольких направлениях фронта в течение дня 29 октября были решительно пресечены. Противник, понеся большие потери в боевой технике и живой силе, был вынужден отступить.

В результате предпринятых ответных мер был уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление. Так, в результате обстрела автомобильной колонны в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии армянских вооруженных сил был ликвидирован заместитель командующего 1-й общевойсковой армией по вооружению полковник Виктор Арустамян".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunun polkovniki məhv edildi

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