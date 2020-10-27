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Армения выпустила ракету по Барде, 4 погибших, 13 раненых

Армения выпустила ракету по Барде, 4 погибших, 13 раненых Число раненых в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении территории Бардинского района достигло 13.
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 19:05
Армения выпустила ракету по Барде, 4 погибших, 13 раненых

Число раненых в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении территории Бардинского района достигло 13.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

Число погибших - 4.

18:05:

Число погибших в результате взрыва ракеты, выпущенной вооруженными силами Армении по территории Бардинского района, достигло 4.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

Имена погибших Офелия Джафарова, Эхтирам Исмаилов, Айбаниз Ахмедова и 8-летняя Искендерова Айсу Ровшан гызы.

17:50

Одной из погибших в результате взрыва ракеты, выпущенной вооруженными силами Армении по территории Бардинского района стала 8 летняя Искендерова Айсу Ровшан гызы.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

17.50

В результате ракетного обстрела в 16:40 27 октября вооруженными силами Армении территории Бардинского района, погибли 3 человека, ранены 10 жителей села, среди которых есть и малолетние.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdəyə raket atılması nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralıların sayı 13-ə çatıb
Версия на английском языке Armenia launched missile at Barda, killing three and injuring ten

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