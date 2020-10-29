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МЧС: Армения совершила очередной акт экологического террора против нашей страны

МЧС: Армения совершила очередной акт экологического террора против нашей страны Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая гуманитарный режим прекращения огня и продолжая обстрел из установок тяжелой артиллерии и ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе частным домам, многоквартирным зданиям и хозя
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 15:34
МЧС: Армения совершила очередной акт экологического террора против нашей страны

Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая гуманитарный режим прекращения огня и продолжая обстрел из установок тяжелой артиллерии и ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе частным домам, многоквартирным зданиям и хозяйствам, приводящий к пожарам и разрушениям, также прибегают и к экологическому террору.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Так, обстрелу из тяжелых артиллерийских установок армянских вооруженных сил подверглась территория Гейгельского района, находящаяся за пределами зоны боевых действий. В результате начался пожар в лесном массиве. К тушению пожара были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время продолжаются неотложные меры по предотвращению распространения огня на более обширные территории и его тушению. Дополнительная информация будет предоставлена.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо ЧС просим немедленно сообщить об этом на горячую линию "112" МЧС.

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Версия на английском языке Armenia commits another ecological terror against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке FHN: Ermənistan ölkəmizə qarşı növbəti ekoloji terror törədib

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