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Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

Армения продолжает нарушать режим прекращения огня С территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
28 октября 2020 г. 10:04
Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

28 октября ночью и утром в разное время, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Так, с территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана.
С 07.35 до 09.00 утра противник также обстрелял территорию Агджабединского района.

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Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Qubadlı və Ağcabədini atəşə tutub

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