Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

С территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана

28 октября ночью и утром в разное время, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Так, с территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Кедабекского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана.

С 07.35 до 09.00 утра противник также обстрелял территорию Агджабединского района.