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Армения продолжает нарушать перемирие

Армения продолжает нарушать перемирие Ответным огнем обстрел противника был подавлен
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 09:29
Армения продолжает нарушать перемирие

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 60, 82 и 120-миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 70 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

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