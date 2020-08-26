Армения продолжает нарушать перемирие

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Аравис Сисианского района и в селе Мартирос Вайкского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Мунджуглу Товузского района, в селах Арафса Джульфинского и Шада Шахбузского районов Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.