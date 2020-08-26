О нас
Report Georgia

Армения продолжает нарушать перемирие

Армения продолжает нарушать перемирие Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Нагорно-карабахский конфликт
26 августа 2020 г. 09:56
Армения продолжает нарушать перемирие
0 : 00
0 : 00

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, в селе Аравис Сисианского района и в селе Мартирос Вайкского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Мунджуглу Товузского района, в селах Арафса Джульфинского и Шада Шахбузского районов Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions 30 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 30 dəfə pozdu

Новости партнеров

Самое читаемое

Еще 17 человек, присутствовавшие на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, оштрафованы
ФотоЕще 17 человек, присутствовавшие на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, оштрафованы
23 августа 2020 г. 14:53
В Балакене из реки эвакуировали местного жителя
ВидеоВ Балакене из реки эвакуировали местного жителя
23 августа 2020 г. 13:20
В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом
23 августа 2020 г. 16:56
Омбудсмен и Сиявуш Новрузов оштрафованы за нарушения карантинного режима
Омбудсмен и Сиявуш Новрузов оштрафованы за нарушения карантинного режима
23 августа 2020 г. 12:15
Участвовал ли ректор БГУ на той свадьбе?
Участвовал ли ректор БГУ на той свадьбе?
23 августа 2020 г. 21:10
Оштрафованы Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде
Оштрафованы Абель Магеррамов, Али Аббасов и Мурад Адыгезалзаде
23 августа 2020 г. 11:47
Лоту Гули убит в Турции
"Лоту Гули" убит в Турции
20 августа 2020 г. 08:05
ВОЗ: Мир может избежать второй волны коронавируса
ВОЗ: Мир может избежать второй волны коронавируса
23 августа 2020 г. 14:29
Назван гонорар киллера за убийство Лоту Гули
Назван гонорар киллера за убийство Лоту Гули
24 августа 2020 г. 22:00
Обнародована фактическая погода
ФотоОбнародована фактическая погода
23 августа 2020 г. 10:34

Последние новости

10:58
Число случаев COVID-19 в Армении превысило 43 тысячи В регионе
10:55
Назначен председатель “Qala Həyat Sığorta” Финансы
10:37
Глава МИД Азербайджана прибыл в Россию Внешняя политика
10:26
В Грузии выросло число заболевших коронавирусом В регионе
10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2020) Финансы
10:14
Конференция глав МИД "Сердце Азии - Стамбульский процесс" пройдет в Душанбе Внешняя политика
09:56
Армения продолжает нарушать перемирие Нагорно-карабахский конфликт
09:36
Сафар Мехтиев прояснил изменения в правила беспошлинного ввоза товаров Бизнес
09:29
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.08.2020) Финансы
09:28
Не менее 30 человек погибли в результате наводнения в Афганистане Другие страны
08:35
ВидеоВ Канаде скала обрушилась на пляж с отдыхающими Другие страны
08:24
Первая леди США: Трамп сделает все для победы над COVID-19 Другие страны
08:02
Сегодня состоятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы Футбол
07:46
ЛЧ: "Карабах" принимает чемпиона Молдовы Футбол
07:26
Трамп провел церемонию получения гражданства Другие страны
Вся новостная лента