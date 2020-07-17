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Армения призналась в большом числе раненых

Армения призналась в большом числе раненых В результате провокаций Армении на границе с Азербайджаном, продолжающихся с 12 июля, были ранены по меньшей мере 36 военнослужащих страны-оккупанта
Нагорно-карабахский конфликт
17 июля 2020 г. 06:38
Армения призналась в большом числе раненых

В результате провокаций Армении на границе с Азербайджаном, продолжающихся с 12 июля, были ранены по меньшей мере 36 военнослужащих страны-оккупанта.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Армении.

По предварительным данным комитета, также погибли 4 военнослужащих армянской армии, среди которых были и высокопоставленные офицеры. Отмечается, что в ходе боев были повреждены несколько единиц техники армян.

Отметим, что это предварительные данные следственного комитета Армении. Местная пресса, а также другие источники указывают на наличие большего количества потерь у армян в живой силе и технике. В то же время комитет и минобороны вражеской страны опровергают друг друга: министерство старается скрыть данные о потерях.

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