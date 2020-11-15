Армения попросила время для эвакуации своих граждан с наших оккупированных территорий

"Армения попросила время до 25 декабря, чтобы вывести своих граждан с наших оккупированных территорий".

"Армения попросила время до 25 ноября, чтобы вывести своих граждан с наших оккупированных территорий".

Как передает Report, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Вчера состоялись обсуждения президентов Азербайджана и России. Было обращение армянской стороны к Азербайджану через Россию. Армянская сторона попросила продлить этот срок до 25 ноября. Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября", - отметил он.