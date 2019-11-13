Генерал: По мере нарастания недовольства населения властям Армении придется сократить расходы на оборону

Бюджетные средства и деньги, полученные от международных структур, расходуются в Армении не на благосостояние армянского народа, а на содержание армии. Оккупационная политика Армении тормозит социально-экономическое развитие страны. Аномальный рост военных расходов продиктован паническим страхом армянского правительства перед мощью Азербайджана. Разумеется, развитие Армении возможно только после деоккупации азербайджанских земель. Несмотря на увещевания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, страна, как и прежде, влачит нищенское существование. Неблагоприятная геополитическая ситуация вкупе с оккупационной политикой оставляет развитие армянской экономики лишь на бумаге.

Генерал-лейтенант в запасе Яшар Айдамиров прокомментировал Report ситуацию в армянской армии. По его словам, средства, выделяемые из бюджета Армении на содержание армии, не позволяют обеспечить и 10-15% потребности: "Социальное положение населения Армении крайне тяжелое. Материальная помощь, поступающая извне, не покрывает нужды населения, равно как и не позволяет содержать армию, поэтому правительство Армении вынуждено расходовать имеющиеся средства на закупку оружия и поддержание армии. Кроме всего прочего, часть денег просто-напросто списывается. Во всех этих махинациях замешан и армянский истеблишмент. Наглядным тому примером является дело экс-министра и экс-президента Армении. За последние два года много чиновников в Армении лишились своих должностей. Они попросту присваивали бюджетные средства, в том числе деньги, выделенные на оборону. Поэтому внешняя помощь не спасет ни Армению, ни ее загнивающую экономику. Для возрождения армянской экономики требуются большие средства".

Генерал-лейтенант в запасе Яшар Айдамиров: "Армения не сможет поднять экономику лишь за счет фруктов, овощей и коньяка”.

По информации армянских СМИ, в целях устранения дефицита бюджета руководство страны ведет переговоры со Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими международными финансовыми структурами, и до конца года Армении планируется выделить около 150 миллионов долларов. Сумма государственного долга продолжает расти. Армянская оппозиция обвиняет власти страны в нерациональном расходовании средств, вследствие чего растет сумма внешних заимствований. Согласно последнему отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира, военные расходы Армении за 2008-2014 годы составили более 4 миллиардов долларов. В 2018 году 21% от общей суммы государственных расходов были направлены на военную сферу.

Я.Айдамиров считает, что только после деоккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, Армения сможет достичь высокого развития своей экономики: "В этом случае армяне жили бы в достатке, возросли бы доходы страны. Такова реальность. У Армении нет иного выхода. Сколько можно быть содержанкой? Это не может продолжаться вечно. Таким путем невозможно поддерживать экономику, содержать армию. Ведь полученные кредиты нужно возвращать! Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие международные финансовые структуры прекрасно понимают, что Армения не в состоянии вернуть взятые кредиты. Как их вернуть, за счет чего? В Армении нет производства. Невозможно поднять экономику лишь за счет фруктов, овощей и коньяка”.

Главным фактором, тормозящим развитие страны, и без того находящейся в состоянии экономического кризиса, приведшим к массовому оттоку населения, является выделение огромных средств оборонному сектору. По информации армянской прессы, обнародование правительством Армении стратегии по расходам госбюджета на 2020 год вызвало бурную дискуссию. Неоднозначно было воспринято сокращение средств на оборонный сектор (3 миллиона драм). В связи с этим 4 ноября в парламенте Армении состоялось закрытое заседание. Вместе с тем, министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул, что расходы на оборону возрастут по сравнению с предшествующим годом на 25,3%. А это значит, что у правительства Армении нет четкого решения по данному вопросу. Армянские власти собираются направить крупные средства в социальную сферу, но все это выглядит уж больно неправдоподобно. Потому, что оккупационная политика Армения, проблемы в отношениях с соседями препятствуют осуществлению намеченных планов. Ухудшение позиции Армении в регионе, снижение экономических показателей явно наводит страх на Армению и именно этим продиктован рост военных расходов.

А выход, по мнению генерал-лейтенанта в запасе Я.Айдамирова, довольно прост - вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана: "Мне кажется, в следующем году Армения сократит расходы на оборону, потому как негодование общественности страны нарастает.

По мере роста недовольства населения армянские власти будут вынуждены сократить расходы на оборону. Единственным спасением для Армении является урегулирование карабахского конфликта. То есть развитие армянской экономики пролегает через деоккупацию азербайджанских земель. После возвращения Нагорного Карабаха армяне смогут жить в достатке. Это является единственным выходом для Армении. Общеизвестно, что уровень азербайджанской армии несопоставимо выше армянской. Оснащение нашей армии совершенствуется и модернизируется, закупается новое оружие. У Армении, ясное дело, таких возможностей нет”.