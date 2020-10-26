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Армения не ответила на предложения Азербайджана об обмене телами и освобождении пленных

Армения не ответила на предложения Азербайджана об обмене телами и освобождении пленных Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан распространила заявление.
Нагорно-карабахский конфликт
26 октября 2020 г. 20:40
Армения не ответила на предложения Азербайджана об обмене телами и освобождении пленных

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан распространила информацию.

Как сообщает Report, в информации говорится:

В ходе встречи председателя Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиева и других уполномоченных лиц с главой азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) с момента согласования режима гуманитарного прекращения огня 10 октября 2020 года, было заявлено о готовности обмена телами военнослужащих, в том числе возвращении части тел армянских военнослужащих в одностороннем порядке, обмене задержанных в Азербайджане двух армянских военнослужащих и двух гражданских лиц на двух заложников-азербайджанцев.

В то же время было отмечено, что азербайджанская сторона готова в одностороннем порядке освободить 85-летнюю армянку, оставшуюся в зоне боевых действий в результате отступления вооруженных сил Армении.

Несмотря на вышесказанное, Армения до сих пор не ответила на предложения Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan əsirlərin azad edilməsi və meyitlərin qaytarılması ilə bağlı Azərbaycanın təkliflərinə cavab verməyib

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