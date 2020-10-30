Армения назвала причину отказа принимать своего 84-летнего гражданина

Свой отказ принимать 84-летнего Миши Мелкумяна у Азербайджана Армения обосновала необычным предлогом

Свой отказ принимать 84-летнего Миши Мелкумяна у Азербайджана Армения обосновала необычным предлогом.

Как пишет Report со ссылкой на зарубежную прессу, армянский правозащитник Арман Татоян заявил, что сразу после заявления властей Азербайджана в соответствующие органы Армении были направлены запросы.

По словам Татояна, якобы по заключению врачей, нынешнее состояние здоровья мужчины не позволяет его передачу. Можно сделать вывод, что вражеская сторона отказывается принимать больного человека.

Эти слова правозащитника демонстрируют бесчеловечное обращение с пожилым гражданином Армении. Из слов Татояна следует, что больной человек, особенно пожилой, считается ненужным для своей страны. Поэтому Миша Мелкумян, нуждающийся в большей заботе со стороны государства, больше не нужен в своей стране. Судя по всему, Еревану он не нужен.

Отметим, что вчера тела 30 армянских военнослужащих были переданы Армении в одностороннем порядке 29 октября в направлении села Алибейли Товузского района при участии Министерства обороны, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Тем не менее армянская сторона в последний момент отказалась забирать своего 84-летнего гражданина Мишу Мелкумяна, в очередной раз продемонстрировав свое бесчеловечное поведение.