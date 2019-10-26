Армения, используя пулеметы и снайперские винтовки, нарушила режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Кенгерли, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.