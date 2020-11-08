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Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе

Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 08:41
Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

Начиная с ночи с 7 ноября до 05:00 утра 8 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.

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